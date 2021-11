Incidente in pieno centro: in ospedale una bambina investita da un'auto

CELLINO SAN MARCO - Si sono vissuti momenti di apprensione per una bambina di 10 anni che stamattina (domenica 21 novembre) è stata investita da una Jeep Compass in via Berlinguer, nel pieno centro di Cellino San Marco. L'episodio si è verificato in tarda mattinata. La malcapitata è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Non si conosce ancora la prognosi. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti di Polizia Locale di Cellino San Marco. Il mezzo, condotto da un 45enne di Cellino San Marco, è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini.

