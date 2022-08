Auto piomba a tutta velocità: tragedia sfiorata in una piazza gremita

CAROVIGNO – Un’auto piomba a forte velocità nella zona pedonale. Poi il conducente che si dà alla fuga, una colluttazione e scene di caos. Si è sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri (lunedì 15 agosto) nel centro storico di Carovigno. A movimentare la serata ferragostana è stato un uomo a bordo di una Volkswagen Polo che intorno alle ore 23.30, arrivato un piazza, ha tentato di immettersi in uno stretto vicolo. Non riuscendoci, ha dovuto fare marcia indietro. Poi, sempre a gran velocità, sfiorando i pali delle luminarie, si è diretto verso la parte sinistra della piazza, gremita di famiglie e turisti, fino a terminare la sua corsa con un violento impatto contro dei gradoni.

Dopo di che il conducente è sceso dal mezzo. Il titolare di un bar avrebbe quindi tentato di fermarlo. Ne è scaturita una colluttazione al termine della quale l’automobilista, a torso nudo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel frattempo la confusione regnava sovrana in piazza, dove alcune persone hanno avuto attacchi di panico. Sul posto si è recata un'ambulanza con personale del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

I carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni hanno subito visionato le immagini riprese dalle telecamere della zona e hanno effettuato degli accertamenti sull’intestatario della macchina. Si tratta di un uomo di 51 anni residente in Lombardia.

L’uomo è stato rintracciato dai militari durante la notte. In stato confusionale, ha riferito che la macchina gli era stata rubata. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove è stato curato e sottoposto a esami su eventuale assunzione di alcool o droga. Proseguono gli accertamenti per l'identificazione della persona alla guida della Golf,