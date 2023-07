Auto in marcia va a fuoco nel paese, il conducente scende avvisato dai passanti

SAN DONACI - Il conducente del veicolo stava percorrendo tranquillamente una delle vie del paese, quando ad un tratto alcuni passanti hanno iniziato a segnalare delle anomalie: la sua auto, una Fiat Panda, stava andado letteralmente a fuoco.

Il guidatore, dunque, è sceso porontamente dal veicolo, lasciandolo in sosta provvisoria. E' quanto accaduto questa mattina (18) luglio a San Donaci, in Via Cellino poco prima delle ore 8:00.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco: sul posto è giunta una squadra del comando di Brindisi, il cui intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'intera area. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso. Fortunatamente nessun probelma sanitario per il conducente.