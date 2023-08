Auto nuova rubata sotto casa e "cannibalizzata": le vacanze horror di due turisti

CAROVIGNO - "Avete presente quei cartelli nelle città turistiche con su scritto 'attenti ai borseggiatori'? Bene, ne andrebbero messi altri che dicono ai vacanzieri di stare attenti ai ladri d'auto". L'ironia può essere un buon antidoto allo sconforto. Alice lo combatte così, perlomeno. Perché ora si trova in Umbria, dove vive col compagno, originario di Ostuni. Ma fino a pochi giorni fa era a Pantanagianni, marina di Carovigno, per le ferie, organizzate da tempo. Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, proprio il giorno del compleanno di Alice, i ladri hanno rubato la loro Giulietta, comprata a gennaio. L'auto è stata ritrovata l'indomani, "cannibalizzata", come si evince dalla foto pubblicata qua sopra. Vacanze rovinate, ritorno in aereo a prezzi non esattamente modici, spese ingenti da affrontare per la nuova auto. E lo sconforto che accompagna la coppia.

Il compagno di Alice, come detto, è di Ostuni. Apprezza la sua terra. E anche lei ne è affascinata. Organizzano le ferie agostane e puntano su Pantanagianni, anche e soprattutto per il mare. Poi, da lì, si possono pur sempre spostare con l'auto. Quest'ultima è un'Alfa Romeo Giulietta, acquistata pochi mesi prima. E' rossa e comoda per gli spostamenti. Scelgono una villetta nel centro abitato della località marina. Ci sono tanti turisti, come loro. L'auto viene parcheggiata fuori, per strada. "Non pensavo mica di stare nel Bronx", chiosa oggi Alice, col senno di poi. I primi giorni scorrono tranquilli tra il mare e i paesi, le polemiche estive sul turismo in Puglia non sembrano esistere, stando alla loro esperienza.

L'idillio, però, dura poco. E' la notte tra il 23 e il 24 agosto. La coppia rientra intorno all'una. L'auto è parcheggiata al solito posto. La notte fa caldo, le finestre sono aperte. La mattina successiva, l'amara sopresa: la Giulietta non c'è più. Un disastro, per usare un eufemismo. Un parente di lui presta loro una vecchia auto. Meglio di niente, ma non può reggere tratte lunghe. Ma almeno può portare Alice e il suo compagno alla stazione dei carabinieri di Carovigno. Lì, la denuncia con relativo verbale. Le vacanze sono rovinate, Alice non ha voglia di festeggiare il proprio compleanno, poiché ci sono dei problemi da affrontare: il ritorno, ad esempio, in aereo, con bagagli al seguito. E non sono pochi.

Poi, l'angoscia: inutile spiegare come l'auto serva come il pane, non solo per lo svago, ma anche per il lavoro. C'è da comprarne una nuova, la Giulietta non era assicurata contro i furti. In Umbria, spiega Alice, non sono frequenti. Il 25 agosto ricevono una chiamata: i carabinieri di Brindisi hanno ritrovato l'auto in una masseria in agro del capoluogo. Ma rimane praticamente solo la scocca e poco altro. I balordi che hanno compiuto il furto, hanno pensato bene di "far sparire" il resto. "Noi eravamo tranquilli, nessuno ci aveva detto del rischio. E poi c'erano tante altre auto per strada, di turisti come noi. Il giorno dopo, saputo di quanto accaduto, sono corsi ai ripari. Avremmo potuto farlo anche noi, a saperlo".

Perché Alice tiene a raccontare la propria disavventura? Dopotutto il furto di un'auto non è questa gran notizia, si potrebbe pensare. Ma questo episodio si inserisce in un contesto più ampio: a Carovigno e nelle marine il problema dei furti, sia in casa che delle auto, tiene banco, come si evince in questo articolo. Alcuni consiglieri d'opposizione hanno puntato i riflettori sui vari casi. "Io non punto il dito contro la Puglia, è una terra stupenda. Ma è bene che i turisti sappiano che questo può accadere. Non pensavo fosse un fenomeno diffuso. E' giusto che chi viene qui lo sappia", spiega Alice. Quello che non è giusto è che il lavoro di ristoratori, albergatori e persone perbene venga messo in ombra da alcuni balordi (a chiamarli malviventi sembra quasi di fare loro un complimento). Le forze dell'ordine sono sempre al lavoro. Ma servirebbero anche più telecamere, per fare un esempio. Per mettere un argine alle "attività" di chi compromette l'onesto lavoro altrui e rovina, magari non la vita, ma qualche mese a chi ha eletto la Puglia a meta delle proprie ferie.