Auto su passaggio a livello e sbarre chiuse: passa il treno, tragedia sfiorata

La conducente si è fermata per un problema alle marce, ma ha abbandonato il mezzo in tempo insieme ai figli. Il convoglio ha tamponato l'autovettura

CAROVIGNO - Tragedia sfiorata al passaggio a livello. Un'auto si è fermata, per un guasto, sui binari e le sbarre si sono chiuse. Per fortuna la conducente e i tre figli hanno abbandonato il mezzo in tempo. Il treno, sopraggiunto, ha tamponato la parte posteriore dell'automobile, una Fiat Bravo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale di Carovigno e i carabinieri. della compagnia di San Vito dei Normanni.

E' accaduto oggi (mercoledì 11 agosto 2021) intorno alle 10.40 circa. Il passaggio a livello teatro dell'evento si trova a Serranova. Il treno è la Freccia 8886 Lecce-Milano. La signora, a bordo dell'auto, ha avuto un problema riguardante le marce mentre attraversava il passaggio a livello. Le sbarre si sono chiuse, ma è riuscita insieme ai figli (di 3, 12 e 16 anni) ad abbandonare l'autovettura.

Il mezzo si trovava all'interno della zona di ricovero del passaggio a livello. Nessun danno alle persone. Il passaggio a livello funzionava regolarmente. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni di marcia, per poi riprendere alle 11.45. E' in corso una ricognizione per verificare se il treno può proseguire la corsa.