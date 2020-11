Auto si ribalta: due feriti trasportati all'ospedale Perrino

ORIA - Incidente stradale questo pomeriggio (mercoledì 18 novembre) sulla strada che collega Oria a Cellino San Marco. Un'autovettura con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.45, nei pressi dell'incrocio per San Pancrazio Salentino. Le due persone sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto hanno lavorato due squadre dei Vigili del fuoco, di Brindisi e del distaccamento di Francavilla Fontana, insieme ai carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna.

Seguono aggiornamenti