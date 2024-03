Sull’auto rubata con attrezzi per furti di casseforti. Lo schianto sul guardrail e poi la fuga: ricercati

SALVE (LECCE) – A bordo di un’auto rubata e con attrezzi da scasso per furti di casseforti: inseguiti, si schiantano sul guardrail e fuggono a piedi nelle campagne. Sono ricercati i due individui che, nella tarda serata di ieri, sono stati intercettati dai carabinieri della compagnia di Tricase nella zona di Salve su una Lancia Y, il cui furto è stato denunciato nel Brindisino.

Ne è partito uno spericolato inseguimento tra le statali 274 e 275: all’altezza di Castrignano del Capo, però, il conducente della Lancia ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la barriera metallica che delimita la carreggiata. Entrambi i malviventi sono scesi dall’abitacolo, abbandonando la vettura sulla strada, per poi fuggire nei campi della zona a piedi. Anche a causa del buio pesto, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ma gli uomini in divisa, intanto, hanno sottoposto a sequestro il veicolo, risultato poi oggetto di furto nella provincia confinante.

Con ogni probabilità, i due ricercati sarebbero dunque del Brindisino. All’interno del bagagliaio del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto un intero corredo per mettere a segno furti nelle ville: non semplici arnesi da scasso, ma sofisticati attrezzi per manomettere casseforti come smerigliatrici e trapani. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, auto compresa, per poi essere analizzato dai laboratori dell’Arma. Sono in corso ulteriori accertamenti, basati sulla visione dei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza installate lungo il tragitto percorso dai due ricercati.

