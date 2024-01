Auto rubata in fiamme nella campagna: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Questo pomeriggio (26 gennaio) un'auto Fiat 500 L era in fiamme sulla strada per Lo Spada, alle spalle dell'ospedale "Perrino" ed in prossimità del centro commerciale "Le colonne". Sul posto, intorno alle 16.45, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi.

Gli operatori hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'intera area. Da quanto emerso, il veicolo sarebbe stato precedentemente rubato. La polizia di Stato ha effettuato i rilievi del caso nella zona.