Twingo senza conducente "pattina" sull'asfalto: incidente sfiorato in viale Aldo Moro

BRINDISI - Senza conducente, ha "pattinato" per decine di metri sull’asfalto, costringendo gli automobilisti a uno slalom. Una vecchia Renault Twingo è la protagonista di un insolito episodio che si è verificato stasera (domenica 22 gennaio) in viale Aldo Moro. L’utilitaria era parcheggiata nell’area di servizio Eni, situato poco prima dell’incrocio semaforizzato con via Martiri delle Fosse Ardeatine.

E’ presumibile che il proprietario, dopo aver lasciato il veicolo in sosta, abbia dimenticato di inserire il freno a mano. Altrimenti come spiegare il fatto che la macchina, scivolando controsenso sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, sia andata a finire sulla strada e abbia proseguito la sua corsa per decine di metri, nel senso di marcia opposto rispetto ai veicoli che procedevano verso il centro?

Si è quindi creata una situazione di pericolo per alcuni automobilisti che solo all’ultimo sono riusciti a schivare la macchina fuori controllo, che ha arrestato la sua marcia dopo aver percorso un centinaio di metri, fermandosi a ridosso della recinzione del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile. Un cittadino che ha assistito alla scena ha chiesto l’intervento delle forze dell'ordine. Il mezzo, infatti, fermo di traverso al centro della strada, continuava a rappresentare una minaccia per la viabilità. Sul posto si sono recati i carabinieri.