L'auto si incendia, si mette in moto da sola e finisce contro veicolo in sosta

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, lunedì 17 luglio, in via Attanasio a Brindisi dove un'auto in sosta, si tratat di una Opel Corsa, si è incendiata e si è messa in moto da sola andando a sbattere contro un'altra auto, una Fiat 500, parcheggiata a pochi metri di distanza.

Le fiamme si sono propagate anche su quest'ultima danneggiandola nella parte posteriore. Sul posto per domare gli incendi si è recata una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando provinciale di Brindisi che nell'arco di pochi minuti ha riportato la situazione alla normalità.