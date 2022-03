Auto travolge veicoli in sosta, conducente positivo ad alcoltest: denunciato

BRINDISI - Si era messo alla guida dopo aver alzato il gomito il 38enne brindisino che nella serata di domenica 20 marzo ha seminato il panico in via Bastioni Carlo V a Brindisi dove a bordo della sua Ford Focus ha travolto 6 veicoli in sosta più un'auto in marcia con all'interno due donne. L'uomo viaggiava in compagnia di un amico. Gli agenti della Polizia locale di Brindisi, intervenuti per i rilievi del caso, hanno disposto l'alcoltest. Dagli esami è emerso un tasso alcolemico di 1,18 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.