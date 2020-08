Autobus perde olio sull'asfalto: moto e bici fuori controllo. Strada chiusa

BRINDISI - Disagi in via Provinciale San Vito nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, dove un tratto di carreggiata è stato invaso da una grande chiazza di olio di motore perso da un autobus di linea. Un motociclista e un ciclista sono finiti rovinosamente sull'asfalto riportando escoriazioni, sono stati portati in ospedale.

Il tratto interessato dallo sversamento di olio è stato chiuso al traffico dagli agenti della Polizia locale giunti prontamente sul posto. Si tratta della corsia in direzione Centro Città compresa tra il parco del Cillarese e via Del Lavoro. Su posto si sono recati anche gli operatori di Ecotecnica che hanno cosparso l'asfalto di segatura. Il traffico ha subito grossi rallentamenti, i fatti si sono verificati intorno alle 18, i disagi si sono protratti per oltre un'ora.

