Gli rubano la pistola da autocarro: 79enne denunciato per omessa custodia

TORRE SANTA SUSANNA - Aveva nascosto la sua pistola nel cruscotto del proprio autocarro, ma qualcuno doveva essere al corrente di quel nascondiglio, al punto da rubargli l’arma. Adesso un 79enne di Torre Santa Susanna dovrà rispondere del reato di per porto abusivo di arma da fuoco e omessa custodia di armi. L’uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione. L’anziano, nel pomeriggio di giovedì (19 agosto) aveva infatti denunciato il furto della propria pistola marca beretta cal. 6.35 con caricatore contenenti 8 proiettili, trasportata abusivamente in un autocarro parcheggiato in una contrada del Comune di Mesagne.