Automobilista rifiuta di sottoporsi al test della droga: denunciato

Un 42enne, in stato di alterazione psico fisica, controllato dai carabineri a Brindisi. E' stato trovato in possesso di un grammo di cocaina

BRINDISI – Fermato dai carabinieri in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti. Un 42enne originario dell’Albania è stato denunciato a piede libero nel corso di un controllo nel centro abitato di Brindisi effettuato dai carabinieri della stazione di Brindisi-Casale. Nella circostanza, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo circa di cocaina, contenuto in una bustina di cellophane occultata nel vano portaoggetti della portiera anteriore destra del veicolo e pertanto è stato anche segnalato all’autorità amministrativa. Lo stupefacente è stato sequestrato, come anche il veicolo.