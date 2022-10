Automobilisti ubriachi e giovani sorpresi con la droga: denunce e segnalazioni

Due denunce per guida in stato d’ebrezza e tre segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Comune di Ceglie Messapica, dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Due i denunciati. Si tratta di un 49enne di Carovigno sorpreso al volante in evidente stato di ebbrezza. Questi, infatti, sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,26 G/L. La patente di guida è stata ritirata. Patente ritirata a un 39enne di Mesagne alla guida di un’altra macchina, nonostante un tasso alcolemico pari a 0,86 G/L.

E poi tre giovani sono stati segnalati all’autorità amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di una 24enne di Mesagne, trovata in possesso di 2 grammi di marijuana; un 29enne di Mesagne, trovato in possesso di 1 grammo di hashish, un 20enne di Ostuni, trovato in possesso di 0,6 grammi di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Sono state eseguite inoltre diverse perquisizioni, identificate 51 persone, controllati 33 mezzi ed un esercizio pubblico.