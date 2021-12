Cercatore di funghi ritrovato morto: lunedì l'autopsia, due indagati

TORRE SANTA SUSANNA – Si svolgerà lunedì prossimo (13 dicembre) l’autopsia sul corpo di Fedelino Margheriti, il 51enne di Torre Santa Susanna che le mattina di domenica (5 dicembre) è stato trovato privo di vita nelle campagne di Crispiano (in provincia di Taranto), dopo due giorni di ricerche. Margheriti si recò nel Tarantino a cercare funghi insieme ad altre due persone residenti a Torre Santa Susanna: il 66enne G.D. e il 48enne F.A., entrambi indagati a piede libero per i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso in concorso. L’avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili è stato firmato dal pm del tribunale di Taranto, Marzia Castiglia. L’incarico per l’esame autoptico verrà conferito al medico legale Marcello Chironi, cui spetterà il compito di accertare la cause del decesso.

Le ricerche di Margheriti partirono il pomeriggio di venerdì 3 dicembre. I suoi due amici erano rientrati a casa. Del 51enne, invece, si perse ogni traccia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, con il supporto di alcuni colleghi del comando di Brindisi, e i soccorritori della Croce Rossa, con l’ausilio di unità cinofile, per due notti e due giorni hanno battuto a tappeto le campagne fra Crispiano e Martina Franca, fino alla drammatica scoperta fatta poco prima di mezzogiorno del 5 dicembre, quando il cadavere del torrese venne individuato da operatori dei pompieri a bordo di un elicottero, circondato da una ditta vegetazione.

Margheriti lascia una moglie, assistita legalmente dall’avvocato Giuseppe Miccoli, due figli, cinque sorelle e un fratello. I due indagati (F.A. è difeso dall’avvocato Raffaele Missere, G. D. dall’avvocato Giuseppe Sorio) potranno essere rappresentati da consulenti di parte durante lo svolgimento dell’autopsia.