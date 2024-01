Cordoglio e sgomento per la morte del dottor Pietro Gatti: disposta l'autopsia

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del dottor Pietro Gatti. L’esame autoptico è previsto per mercoledì prossimo (3 gennaio). Lo ha disposto la Procura di Brindisi affinché si chiariscano le cause del decesso dello stimato professionista, il cui cadavere è stato recuperato nelle acque antistanti al litorale di Ostuni alla vigilia di Capodanno (sabato 31 agosto).

Il 59enne era un grande appassionato di pesca in apnea. Nella giornata di ieri, da quanto appreso, si è recato presso la spiaggia del pontile, in località Rosa Marina, per l’immersione di fine anno. Intorno alle 14 i familiari, non riuscendo a contattarlo, hanno lanciato l’allarme. La Capitaneria di porto di Brindisi ha immediatamente avviato le operazioni di ricerche.

La macchina del dottore è stata ritrovata sul litorale. Intorno alle ore 17, purtroppo, una motovedetta della Guardia costiera ha recuperato il corpo privo di vita del medico, con addosso una muta. La salma è stata trasferita in località Costa Morena. Da lì è stata trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi e successivamente nell’obitorio del cimitero del capoluogo.

Originario di Ceglie Messapica e cegliese doc, Gatti risiedeva con la moglie a Modugno (Bari). La sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nella sanità brindisina. Il 59enne era direttore del dipartimento Area medica della Asl Brindisi. In prima linea durante le fasi più dure dell’emergenza Covid nel Brindisino, era molto apprezzato dai tanti pazienti di cui si è preso cura. Lo scorso giugno era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della repubblica proprio per l’attività svolta durante la pandemia.

Le centinaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui social testimoniano la professionalità di Gatti, considerato un luminare nell’ambito della Medicina interna, abbinata a umanità e sensibilità.

“La comunità medica brindisina – si legge in una nota del presidente dell’Omceo di Brindisi, Arturo Oliva - accoglie con sgomento la dolorosa notizia della tragica scomparsa del dottor Pietro Gatti, direttore del Reparto di Medicina Interna del Perrino e del dipartimento Area Medica della Asl Brindisi. Stimato collega e grande amico personale, i medici brindisini si stringono al dolore della famiglia, ed al ricordo del professionista e dell'uomo, sempre impegnato nella salvaguardia della sanità pubblica”.