Colto da malore in strada: sabato l'ultimo saluto al musicista Daniele Massaro

OSTUNI – Domani (sabato 28 gennaio), alle ore 10.30, presso la chiesa Sacro Cuore di Latiano, l’ultimo saluto a Daniele Massaro, il musicista morto improvvisamente la mattina di martedì (24 gennaio) a Ostuni. Nella giornata di oggi il medico legale Roberto Vaglio, su incarico del pm della Procura della repubblica di Brindisi, Alfredo Manca, ha effettuato l’autopsia sul corpo del 41enne. Bisognerà attendere l’esito degli esami sui campioni biologi per avere risposte certe sulle cause del decesso. Il risultato dell’esame autoptico sarà depositato entro un paio di mesi.

Massaro è stato colto da malore subito dopo essere uscito dall’ambulatorio del suo medico di famiglia. Entrato a bordo della sua auto, parcheggiata in via Giovanni XXIII, l’uomo ha perso i sensi. Vani i tentativi di rianimazione a lungo praticati dal personale del 118. Massaro due giorni prima (domenica 23 gennaio), in preda a uno stato di malessere, si era recato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ostuni.

Una volta terminata l’autopsia, il magistrato ha disposto il dissequestro della salma. Il feretro dovrebbe arrivare presso la chiesa di Latiano, paese di origine di Massaro, intorno alle ore 10.30 di domani. Quindi si svolgerà la veglia funebre, prima delle esequie.

La notizia dell’improvviso decesso è stata accolta con sgomento dagli amici di Massaro e dalle tante persone che apprezzavano il suo talento. Il 41enne era reduce da una serie di esibizioni di cui era stato protagonista a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, con il gruppo salentino “Popolare Sud Est”. Massaro spaziava dalla musica popolare al reggae. Pochi giorni prima di morire aveva parlato della sua esperienza in medio oriente nel corso di un’intervista rilasciata a Idea Radio. Massaro era noto anche per il suo impegno politico. Fra il 2008 e il 2010, infatti, era stato uno dei componenti della giunta presieduta dal compianto sindaco di Latiano, Graziano Zizzi.