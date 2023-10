Omicidio - suicidio a Latiano: disposta l'autopsia sui corpi di madre e figlio

LATIANO – Si svolgerà martedì prossimo (31 ottobre) l’autopsia sui corpi del 34enne Mirco De Milito e della 64enne Giuseppina Lamarina. Lo ha disposto il pm del tribunale di Brindisi, Gualberto Buccarelli, nell’ambito delle indagini sul dramma familiare che si è consumato martedì scorso (24 ottobre) a Latiano. De Milito con un’accetta ha ucciso la madre Giuseppina Lamarina, costretta a letto da una malattia. Poi è salito sul terrazzo e si è lanciato da un’altezza di circa 10 metri, morendo sul colpo.

L’omicidio-suicidio si è verificato in un appartamento in via Luigi Errico, nella periferia di Latiano. Prima di suicidarsi, il 34enne avrebbe avuto una colluttazione anche con il padre, il 56enne Coltrino (Rino per gli amici) De Milito, che avrebbe tentato di fermare il figlio dal compiere l’insano gesto. L’uomo ha riportato una ferita alla testa di lieve entità. Le salme di madre e figlio sono in obitorio, sotto sequestro. L’autopsia servirà a chiarire la dinamica di una vicenda che sembra ben delineata.

Il 34enne lavorava presso lo stabilimento Ge Avio Aero di Brindisi. Da quanto appreso stava attraversando un momento difficile, forse a causa di problemi di salute. La madre era stata per alcuni mesi in cura fra l’ospedale di Francavilla Fontana e una struttura di Noci, prima di tornare a casa. Il figlio conviveva al piano superiore con la compagna.

Una volta effettuato l’esame autoptico, le salme saranno restituite ai familiari. I funerali potrebbero svolgersi fra giovedì e venerdì della prossima settimana.