Garage di casa trasformato in officina abusiva: denunciato il proprietario

CAROVIGNO – Avrebbe trasformato il garage della propria abitazione in un’officina per la riparazione di auto, nonostante non avesse le autorizzazioni previste dalla legge. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Carovigno, in sinergia con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi. L’officina abusiva è stata individuata nelle campagne di Carovigno. Il responsabile è stato denunciato a piede libero.

L’attività è risultata sprovvista di titoli autorizzativi e delle relative concessioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. Avendo riscontrato varie violazioni, le forze dell’ordine hanno sottoposto a sequestro preventivo l’officina e tutta l’attrezzatura utilizzata per svolgere l’attività abusiva, nonché i rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti e non correttamente smaltiti, parte dei quali rinvenuti abbandonati nelle aree circostanti.

Il sequestro si è reso necessario anche al fine di evitare che il protrarsi dell’attività abusivamente esercitata potesse aggravare o protrarre le conseguenze degli illeciti di natura penale e ambientali. L’officina è stata chiusa e il giovane è stato denunciato per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

“Da rilevare che il ricorso ad attività abusive - si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi - altera il mercato e la concorrenza, consentendo apparenti risparmi immediati al relativo fruitore, sottovalutando il costo del non corretto smaltimento dei rifiuti ed il mancato introito della tassazione da parte dello Stato con risvolti sull’intera collettività”.

