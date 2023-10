Omicidio di Paolo Stasi e spaccio di droga: chiuse le indagini, otto indagati

FRANCAVILLA FONTANA – L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a otto persone coinvolte nell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana che la sera del 9 novembre 2022 fu freddato davanti all’ingresso della sua abitazione in via Occhi Bianchi, a Francavilla Fontana. Solo due indagati rispondono del delitto. Si tratta del 18enne L.B. (di cui indichiamo solo le generalità, in quanto minorenne all’epoca dei fatti) e del 21enne C.C. I due sono accusati di omicidio con l’aggravante della premeditazione. Gli stessi, oltre agli altri sei indagati, fra cui anche la madre di Paolo Stasi (la 53enne A.D.E), rispondono anche di una serie di episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 25enne G.D.C., del 31enne P.M., della 25enne M.M., della 21enne S.C., del 30enne C.C. Risiedono tutti a Francavilla Fontana

L’avviso è stato emesso dal pm del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza, che ha operato in sinergia con la procura dei minori presso il tribunale di Lecce relativamente alla posizione di L.B., in quanto minorenne quando fu commesso l’omicidio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi.

Questo nuovo passaggio del procedimento era stato preceduto nei giorni scorsi dalle prime ammissioni fatte da L.B. davanti agli inquirenti, nel corso di un interrogatorio che si è svolto in carcere. Assistito dall’avvocato Maurizio Campanino, il 18enne ha ammesso il delitto ma non la premeditazione. Il ragazzo ha fornito anche dei chiarimenti riguardo al movente, riconducibile al mondo dello spaccio.

L'omicidio

L.B. e il 21enne C.C., stando all’ipotesi accusatoria, sarebbero arrivati nei pressi dell’abitazione di Paolo Stasi a bordo di una Fiat Grande Punto con i vetri e il lunotto posteriori oscurati, condotta da C.C. Il 18enne, seduto sul sedile posteriore, alle ore 17.31 del 9 novembre sarebbe sceso dalla vettura, parcheggiata all’altezza dell’incrocio con via Di Vagno, e dopo aver percorso poche decine di metri sarebbe arrivato davanti casa di Paolo Stasi, uccidendolo con due colpi di pistola di piccolo calibro (di cui L.B. ha ammesso di essersi disfatto), uno dei quali, quello fatale, in pieno petto.

Secondo gli inquirenti, i due, quattro giorni prima del delitto, avrebbero effettuato un sopralluogo per “verificare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare a firma del gip Vittorio Testi, notificata agli indagati lo scorso 22 maggio - che avrebbero potuto riprenderli sulla scena del delitto e la loro esatta ubicazione e di stabilire quale fosse il mezzo più adatto per raggiungere l’abitazione della vittima”. Ma L.B., come detto, ha negato la pianificazione del delitto. “La sua è stata una reazione emotiva - ha spiegato l’avvocato Campanino - ad un’azione inaspettata".

Il movente e la posizione della madre

Fin dalle prime battute gli investigatori hanno imboccato la pista della droga. I carabinieri hanno infatti recuperato nella camera da letto di Paolo Stasi una busta della spesa contenente circa 3 grammi di marijuana, dei bilancini di precisione e materiale da taglio. Il 19enne, in particolare, avrebbe custodito la droga in casa per conto di L.B. e nell’ambito di questo rapporto avrebbe maturato un debito pari a circa 5mila euro.

La madre è accusata di detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, in concorso con L.B. Ma nell’ordinanza del gip si legge: “Dalle indagini non emergono elementi per apprezzare un suo effettivo contributo agevolatorio, di tipo materiale o semplicemente morale, alla commissione del reato (di detenzione di sostanze stupefacenti, ndr)”. “La donna – si legge ancora nell’ordinanza – si limitò da un lato ad accettare che suo figlio Paolo consumasse in casa sostanze stupefacenti del timo marijuana (e forse hascisc), che detenesse in casa quelle stesse sostanze per conto e unitamente a L.B. e dall’altro, a consumare modici quantitativi di quelle stesse sostanze stupefacenti grazie alla collaborazione del figlio”.

La donna è difesa come indagata da Francesco Monopoli, mentre l’avvocato Domenico Attanasi l'assiste come persona offesa, così come pure il marito e la figlia.

Le attività di spaccio

Per quanto riguarda l’attività di spaccio, si presume che fra il 24 novembre e il 24 dicembre 2022 sarebbero stati trasportati da Bari e Taranto, destinazione Francavilla Fontana, diversi quantitativi di hascisc, marijuana e cocaina.

Dalle indagini è emerso che L.B. e il 21enne C.C. avrebbero coordinato le attività di traffico di sostanze stupefacenti, con il contributo “consapevole”, rimarca il gip, delle rispettive fidanzate, M.M. e S.C. “La prima – si legge nell’ordinanza – mettendo a disposizione del fidanzato la sua autovettura, la sua utenza telefonica, i suoi personali rapporti di amicizia e di frequentazione per agevolare la sua attività di spaccio, e per avere materialmente accompagnato in auto L.B., privo della patente di guida perché da poco maggiorenne, presso i vari clienti interessati all’acquisto delle sostanze stupefacenti che acquistava”.

La seconda avrebbe accompagnato il suo fidanzato a Bari “per perfezionare l’approvvigionamento di hascisc e di cocaina e partecipando in modo attivo e consapevole all’acquisto di un panetto di hascisc da 100 grammi”.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Michele Fino, Francesco Monopoli, Maurizio Campanino e Giulio Marchetti. Oltre ai familiari di Paolo Stasi, è persona anche il ministero dell’Interno, domiciliato presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce.