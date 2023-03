Insegnante morta dopo parto gemellare, Asl: "Apporteremo azioni correttive"

BRINDISI – Come richiesto dalla Regione Puglia, l’Asl Brindisi adotterà un “piano organizzativo delle azioni correttive” a seguito del caso della morte di Viviana Delego, l’insegnante di Fasano deceduta presso l’ospedale Perrino di Brindisi alcuni giorni dopo aver dato alla luce due gemellini. E’ quanto disposto dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Giovanni Gorgoni, sulla base della relazione della task force regionale che ha analizzato la vicenda. Il piano sarà a cura di professionisti interni con l’affiancamento del Cffis (Centro Regionale per il Rischio in Sanità) di Aress Puglia e andrà a completare la verifica già effettuata dal servizio di Rischio clinico aziendale.

Viviana Delego morì il 22 dicembre 2022, nel reparto di Rianimazione. Pochi giorni prima fu sottoposta a un intervento di isterectomia che si era reso necessario dopo il parto cesareo. Quel giorno vi era un solo Ginecologo in servizio nell’unità operativa di Ostetricia. Lo stesso chiese supporto al primario del reparto di Chirurgia Generale, Giuseppe Manca.

E’ stato lo stesso Manca a riportare questa circostanza in una relazione che circa un mese dopo è stata divulgata dagli organi di informazione. Il professionista in particolare mise nero su bianco che il collega di Ostetrica chiese il suo supporto, in quanto riteneva “la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla”.

La vicenda è al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi. Oltre all’intervento della task force regionale, fra l’altro, il sottosegretario del ministero alla Salute, Marcello Gemmato, a margine di un sopralluogo effettuato al Perrino lo scorso 28 gennaio, preannunciò l’invio di una commissione ministeriale.