Azioni Veneto Banca, Intesa Sanpaolo condannata a risarcire un altro risparmiatore

BRINDISI – Ancora una sentenza a vantaggio di un ex azionista Veneto Banca. Un risarcimento riconosciuto dal tribunale di Brindisi (giudice Silvia Nastasia) e la risoluzione del contratto di acquisto di azioni della ex Banca Apulia (oggi Banca Intesa Sanpaolo) in favore del risparmiatore che aveva investito in tali titoli. "Agli inizi del mese di agosto 2014 – spiega l’avvocato Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento nazionale 'Dalla parte del consumatore' – l’ex azionista aveva acquistato presso l’allora Banca Apulia della quale era cliente da molti anni, azioni della Veneto Banca prospettati, a quanto sostenuto in giudizio dal risparmiatore, come titoli sicuri e senza rischio alcuno per il capitale. Solo successivamente, a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto la Veneto Banca, il risparmiatore si è reso conto della natura, dei rischi e della pericolosità dell’investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso era pressoché azzerato".

Vani i tentativi di arrivare ad un accordo bonario tra le parti, così il risparmiatore, assistito dall’avvocato Graziuso ha promosso il processo conclusosi vittoriosamente con la sentenza del 15 maggio 2021. Con essa, il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la violazione da parte della banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e diritto in favore del consumatore al risarcimento del danno pari all’intero importo investito, oltre interessi. "È stata accolta in pieno la nostra linea difensiva - afferma il legale che ha assistito il risparmiatore - Più in particolare è stato riscontrato che la banca, nel corso delle trattative e della stipula del contratto di acquisto dei titoli, non ha fornito al risparmiatore informazioni precise e dettagliate riguardo la natura, le caratteristiche e le modalità di smobilizzo delle azioni".