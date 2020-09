Uomo trovato morto in casa dell'anziano che assisteva: disposta autopsia

OSTUNI - Mistero in via Camassa a Ostuni: un uomo di 49 anni di Ostuni è stato trovato privo di vita nell’appartamento dell’anziano che assisteva. A dare l’allarme l’altra badante, una donna. Lo ha trovato esanime e ha immediatamente allertato i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Questo quanto ricostruito fino a questo momento.

Da un primo esame, sembrerebbe che la morte sia sopraggiunta per cause naturali ma è ancora tutto da chiarire. Sul posto è stata inviata anche una pattuglia del locale commissariato di Polizia, chiamata dal 118, che dopo un primo sopralluogo ha interpellato il pubblico ministero di turno, Pierpaolo Montinaro che ha disposto l’autopsia. Sul posto anche la Polizia scientifica e i colleghi della Squadra mobile.

Seguono aggiornamenti