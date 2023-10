Bagarre davanti al Comune: schiaffo a un dirigente per una casa popolare

BRINDISI - L'aggressione, inizialmente solo verbale, è sfociata in uno schiaffo al dirigente comunale ai Servizi sociali del Comune di Brindisi, Gabriele Falco, il quale era in compagnia del sindaco Giuseppe Marchionna. Il motivo della furia di una cittadina riguardava la rivendicazione di una casa popolare. E' accaduto nella mattinata di oggi, martedì 24 ottobre, davanti al Municipio. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del capoluogo adriatico, con una pattuglia che staziona nei pressi del Palazzo di Città. A questa si sono aggiunti altri agenti motociclisti. La signora è stata riportata alla calma dagli agenti e anche dal dirigente Falco. La donna ha avuto inoltre un chiarimento con il sindaco Marchionna.

Al dirigente, in seguito al gesto della signora, sono volati via gli occhiali. Lei non è stata denunciata, in quanto un eventuale reato in questo caso è perseguibile per querela di parte, ancora non presentata. Gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, come da prassi, hanno redatto una annotazione che verrà consegnata alla locale Procura. La calma, come detto, è stata riportata e la protagonista della vicenda è stata ridotta a più miti consigli. Qualsiasi fossero le sue istanze, ovviamente tali gesti e modi sono assolutamente censurabili, se non peggio.

A stretto giro di posta, il dirigente Falco incassa la solidarietà del locale Partito Democratico, che "stigmatizza l'accaduto nella convinzione che, qualunque sia il motivo, la violenza non può essere la risposta alle proprie ragioni. Imporre arbitrariamente le proprie aspettative con minacce ed aggressioni verbali o addirittura fisiche rappresenta un comportamento pericoloso e ingiustificabile, che può avere conseguenze gravi per le persone e per le istituzioni".