"Una persona è scomparsa tra le onde, chiedeva aiuto": attivate ricerche in mare

TORRE CANNE (FASANO) - Ricerche in mare da parte di vigili del fuoco e personale della Guardia costiera a Torre Canne, marina di Fasano, per un presunto scomparso. Attorno alle 12 un bagnante avrebbe segnalato la presenza di una persona in mare che chiedeva aiuto, poi scomparsa tra le onde. Le ricerche si stanno concentrando lungo la litoranea sud tra tra “Fiume Grande” e Posto di Tavernese.

Sul posto il personale dell’ufficio territoriale marittimo di Savelletri della Capitaneria di Porto, una motovedetta della Guardia Costiera di Monopoli, un elicottero dei Vigili del fuoco unitamente a una squadra del distaccamento di Ostuni. Anche un gommone della sezione nautica e i sommozzatori dei vigili del fuoco, coordinati dal mezzo Ucl a terra.

Da quanto si apprende non risultano denunce di persone scomparse o non rientrate dopo il bagno al mare. L'unica segnalazione è quella del cittadino che avrebbe visto la scena della persona scomparsa tra le onde. Anche alcune imbarcazioni private stanno monitorando l'area interessata.

Seguono aggiornamenti