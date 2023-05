Tragedia in una comunità: muore una bambina di sei mesi

LATIANO – Tragedia in una comunità di Latiano. Una bambina di sei mesi ospitata lì insieme alla madre minorenne, originaria della provincia di Lecce, è morta stanotte (sabato 6 maggio). Il dramma si è consumato presso una struttura in cui sono alloggiate mamme e gestanti. A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma della piccola, al momento del risveglio. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, ma si sono rivelati del tutto vani i tentativi di rianimazione.

La dinamica dei fatti è in fase di accertamento. Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Brindisi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre il sequestro e quindi l’autopsia. Da quanto appreso non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpicino. Al vaglio l'ipotesi di decesso per cause naturali.