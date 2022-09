Bambino deceduto dopo aver ingerito mix di detersivi: fissata autopsia

FRANCAVILLA FONTANA - E' stata disposta per martedì 27 settempre l'autopsia sul corpo del bambino di 6 anni deceduto sabato scorso nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo aver ingerito un mix di detersivi mentre era in casa in compagnia della madre, una donna di 41 anni di Francavilla Fontana. Nei giorni successivi al decesso era stato disposto il sequestro della salma e ieri fissato l'esame autoptico. La procura di Bari ha aperto un fascicolo per omcidio colposo in cooperazione, al momento l'unica persona iscritta nel registro degli indagati risulta la madre del bambino. Non si esclude che altri soggetti non finiscano sotto la lente di ingrandimento della procura. La donna attualmente è ricoverata in condizioni preoccupanti in una clinica di Milano, anche lei aveva ingerito il mix di detersivi.

I fatti risalgono al 18 luglio scorso: in una palazzina al terzo piano di Francavilla Fontana un bambino di 6 anni ingerì acqua e varechina e la madre si lanciò dal balcone. Successivamente emerse che anche lei aveva ingerito le sostanza tossiche. Entrambi furono portati dal 118 all'ospedale Perrino di Brindisi, il piccolo successivamente fu trasferito a Bari. Aveva riportato ustioni alla bocca, le sue condizioni inizialmente non erano preoccupanti ma dopo due mesi il suo cuore ha cessato di battere.

La mamma invece dopo un lungo ricovero nel nosocomio brindisino è stata trasferita in una clinica a Milano. Una famiglia distrutta. Su quanto accaduto esattamente la mattina del 18 luglio nell'appartamento al terzo piano di Francavilla Fontana indagano i carabinieri della locale compagnia.