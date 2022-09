Bambino deceduto dopo aver ingerito detersivo: salma sotto sequestro

FRANCAVILLA FONTANA - E’ stata posta sotto sequestro la salma del bambino di 6 anni di Francavilla Fontana deceduto sabato 17 settembre scorso nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove era stato ricoverato 2 mesi prima per le conseguenze riportate in seguito all’ingerimento di un mix di detersivi. La procura di Bari, con ogni probabilità, disporrà l’esame autoptico. La famiglia vuole chiarezza sulle cause che hanno portato il piccolo alla morte. Da quanto ricostruito fino a questo momento le lesioni riportante in seguito all’ingerimento del detersivo non erano così gravi da provocare il decesso. Il piccolo, subito dopo i fatti, fu portato dapprima al Perrino di Brindisi e successivamente al Pediatrico di Bari. Aveva riportato ustioni alla bocca. Saranno ulteriori indagini a stabilire se la morte del piccolo si sarebbe potuta evitare.

La procura di Brindisi, invece, sta indagano sulle cause dell’incidente domestico. I fatti risalgono al 18 luglio scorso, il piccolo era in compagnia della madre quando ingerì acqua e varechina. La madre accortasi dell’accaduto si lanciò dal terzo piano. Successivamente emerse che anche lei aveva ingerito detersivo, attualmente è ricoverata a Milano proprio per le lesioni causate dalla sostanza tossica. Sulle indagini riguardo a quanto accaduto la mattina del 18 luglio in quell’abitazione di Francavilla Fontana si mantiene lo stretto riserbo. Certo è che ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Un bambino di 6 anni ha perso la vita e si deve cercare la verità.