Ennesima rapina al supermercato Eurospin: in azione due banditi armati

BRINDISI – Quarta rapina dall’inizio dell’anno ai danni del supermercato Eurospin situato nel parco commerciale Brin Park, a Brindisi. Due banditi armati di pistola sono entrati in azione intorno alle ore 20.30 di oggi (sabato 28 maggio). Entrambi avevano il volto coperto da un casco. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare il bottino, ancora in via di quantificazione. Poi sono fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti e i colleghi della Squadra mobile.

Il supermercato è diventato una sorta di bancomat della malavita. Il primo assalto armato è stato effettuato lo scorso 2 febbraio, da tre uomini, di cui uno armato di coltello. Il 26 marzo hanno agito due uomini armati di coltello e pistola. L’ultimo colpo risale allo scorso 22 aprile, quando l’attività venne presa di mira da due individui, di cui uno armato di pistola. Durante la fuga fu esploso un colpo di pistola in aria.