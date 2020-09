Rapina all'interno dello Zoo Safari: banditi armati in fuga con l'incasso

FASANO – Rapinatori in azione all’interno dello Zoo Safari di Fasano. E’ accaduto intorno alle ore 14:30 di oggi (domenica 20 settembre). Due uomini con volto coperto da passamontagna hanno bloccato un addetto al trasferimento degli incassi e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare un trolley pieno di denaro, per un valore complessivo pari ad alcune migliaia di euro.

I malfattori avevano studiato il colpo nei particolari. Non vi è dubbio che sapessero bene come muoversi all’interno del parco, brulicante di visitatori. I delinquenti si sono appostati nei pressi della direzione in attesa della vittima, che come di consueto aveva ritirato l’incasso dalle casse situate all’ingresso della struttura.

Il malcapitato si stava apprestando a depositare le banconote quando i rapinatori gli hanno sbarrato la strada. A quel punto, non ha potuto far altro che consegnare la valigia. Dopo essersi impossessati del bottino, i malviventi si sono dileguati a piedi attraverso un bosco confinante con lo zoo. Qui, poco dopo, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno recuperato sia il trolley, ovviamente vuoto, che i passamontagna. Si indaga per risalire all'identità dei rapinatori, con ogni probabilità supportati da un terzo complice che li attendeva nei pressi del bosco.