Rapina in pieno giorno: banditi armati di taglierino assaltano banca

CEGLIE MESSAPICA - Rapina in pieno giorno a Ceglie Messapica. Due banditi armati di taglierino hanno assaltato, intorno alle ore 9:30 di oggi (venerdì 7 agosto), lo sportello situato in via Vittorio Veneto. I due, da quanto appreso, sarebbero fuggiti con un bottino pari ad alcune migliaia di euro. E' da chiarire quale sia stato il mezzo utilizzato per la fuga.

Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Vito dei Normanni. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere. I malviventi sono entrati fingendosi clienti. Entrambi erano a volto scoperto.

Lo stesso istituto di credito aveva già subito una rapina il 14 dicembre 2018. In quel caso il bottino fu pari a 56mila euro.