Irrompono in casa di un'anziana e la chiudono in bagno: banditi in fuga con i gioielli

BRINDISI – L’hanno rinchiusa in bagno e le hanno impedito di urlare. Due banditi hanno fatto irruzione in casa di una brindisina di 74 anni residente in via Papini, quasi al confine con le campagne del rione Paradiso. E’ accaduto poco dopo le ore 14 di oggi (martedì 6 giugno). Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i malfattori hanno citofonato e l’anziana, purtroppo, ha aperto loro il portone. Quando la pensionata si è resa conto di aver compiuto un terribile sbaglio, ormai era troppo tardi.

Entrambi avevano il volto coperto da passamontagna. A quanto pare erano disarmati ma non hanno faticato a terrorizzare la malcapitata, rinchiudendola nel bagno e intimandole di non urlare, per evitare ulteriori conseguenze. I delinquenti si sono quindi impossessati di alcuni gioielli di famiglia che la donna custodiva in una cassapanca. Poi sono fuggiti.

Dopo l’allontanamento dei rapinatori, la vittima ha iniziato a invocare aiuto, attirando l’attenzione di alcuni vicini, che hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti, il personale della Scientifica e i soccorritori del 118.

La 74enne pare non abbia subito violenza fisica, ma è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sull’episodio indagano anche gli uomini della Squadra Mobile. La donna avrebbe riferito di aver subito uno scippo qualche giorno fa. E’ da capire se possa esservi un nesso fra i due episodi. L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato.