Rapina in pieno giorno: assaltata la farmacia di piazza Raffaello

BRINDISI - E' antrato in azione in pieno giorno, armato di coltello. Un bandito solitario, con volto coperto da passamontagna, ha assaltato intorno alle ore 10 di oggi (venerdì 11 settembre) la farmacia situata in piazza Raffaello, al rione Sant'Elia. L'uomo, da quanto appreso, è fuggito a piedi dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro pari ad alcune centinaia di euro.

Non si sa se attenderlo all'esterno della farmacia c'era un complice. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti e i colleghi della Squuadra mobile della questura di Brindisi, con il supporto degli esperti della Scientifica. Sono al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Articolo aggiornato alle ore 10:55 (bottino)