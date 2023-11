Bandito fa irruzione in piena mattina a volto coperto: nuova rapina all'Eurospin

BRINDISI - Ennesima rapina ai danni dell'Erospin del BrinPark al rione Sant'Elia. Secondo varie testimonianze, intorno alle ore 12:00, un uomo dalla corporatura alta e magra è entrato nel negozo con volto coperto. Dopo l'irruzione, brandendo una presunta pistola (non si può avere certezza sul fatto che fosse vera o finta), si è fatto minacciosamente consegnare il bottino presente in una cassa. Al momento la somma non è stata ancora quantificata. Sul posto sono attualmente presenti i carabinieri per i rilievi del caso.

L'Eurospin del BrinPark è stato spesso oggetto di rapine, anche in tempi recenti, ma il fatto odierno è avvenuto insolitamente in piena mattinata. Un aspetto di particolare rilievo se si considera l'elevato numero di persone presenti nel negozio, giustamente spaventate dall'accaduto. In tal senso è stata significativa la testimonianza riportata a BrindisiReport da una madre e sua figlia, in quei momenti in fila alla cassa, uscite entrambe fortemente intimorite.

I precedenti

L'ultima rapina della serie si registrò lo scorso 12 settembre, quando intorno alle 18.30 due malviventi armati di una pistola fecero irruzione riuscendo ad appropriarsi del denaro conservato in due casse. Il 28 luglio 2023, invece, il bottino sottoratto al supermercato è stato di ben 2mila euro: in quell'occasione i banditi entrarono in azione all'orario di chiusura.

Insomma, il supermercato è diventato una sorta di bancomat della malavita. Non va dimenticato quanto accaduto anche nel 2022: il 28 maggio di quell'anno, alle 20.30, due soggetti commisero una rapina per poi scappare a bordo di una moto di grossa cilindrata. Circa un mese prima, il 22 aprile l’attività venne presa di mira da due individui, uno de quali durante la fuga esplose un colpo di pistola in aria. Ed ancora, Il 26 marzo ad agire furono in due armati di coltello e pistola. Infine il 2 febbraio 2022 l'azione criminale venne intrapresa da tre uomini, uno dei quali brandiva un'arma da taglio.