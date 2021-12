Bandito solitario assalta "Acqua e Sapone" e fugge con l'incasso

CITERNINO - E' entrato e si è fatto consegnare l'incasso, per poi darsi alla fuga. Un bandito solitario ha assaltato intorno alle ore 18 di oggi (mercoledì 22 dicembre) il negozio Acqua e Sapone situato in via Domenico Cirillo, a Cisternino. L'uomo, a quanto pare, era armato di pistola. Sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Poi si è dileguato per le vie limitrofe. Sul poto i ono recati i carabinieri. Si indaga per risalire all'identità del malvivente. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere.