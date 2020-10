Bando nazionale dell'Agenzia beni confiscati: a Brindisi solo un terreno “inutilizzabile”

BRINDISI – Un terreno arido, che dovrebbe essere agricolo, di fatto inutilizzabile e per di più a due passi dalla discarica di Autigno: è l'unico bene di Brindisi e di tutta la provincia presente nel bando dell’“Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Anbsc). Niente magazzini, niente fabbricati. Non è una villa, non è un negozio. Il bando, invece, pullula di immobili confiscati alla mafia ben più appetibili e più “riutilizzabili”. E pensare che, una volta presentato il progetto, l'assegnazione alle associazioni è a titolo gratuito. Gli immobili confiscati in via definitiva devono essere destinati, ovviamente, a fini sociali. “Ma cosa possiamo farci lì, in una cava a due passi dalla discarica?”, si chiede Michela Almiento, dello Spi Cgil (Sindacato pensionati italiani). Michela si può dire sia un'esperta nel settore, si occupa da tempo di beni confiscati e crede molto sull'utilità economica e sociale del loro riuso. Ma questo terreno è veramente inutilizzabile, dice. “Siamo rimasti delusi, ci aspettavamo ci fosse maggiore possibilità – aggiunge – Adolfo Tundo dell'Auser Brindisi è andato a farci un sopralluogo. E' tornato sconfortato”.

Il bando dell'Anbsc

Le finalità dell'Anbsc sono nobili: affidare ad associazioni del terzo settore immobili o terreni confiscati alla criminalità organizzata e utilizzarli nel sociale, in modo da avere una ricaduta positiva sul territorio. “L’iniziativa – si può leggere sul sito dell'Agenzia – dà avvio a una nuova modalità di assegnazione che vedrà protagonisti gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, chiamati a elaborare progetti con finalità sociale, incentrati sui beni confiscati posti a bando, che saranno loro assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e partecipativi.”

C'è tempo fino al 31 ottobre 2020 ma, dato che il bando è stato pubblicato a fine luglio, visti i tempi stretti, voci di corridoio parlano di una proroga. Scorrendo la lista dei beni pugliesi da affidare si può notare come Brindisi sia la provincia presente più “povera” di immobili e terreni. Il Barese ne conta 26 (appartamenti, ville, stalle, negozi), nove nel Tarantino, un solo lotto nel Brindisino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il terreno ad Autigno

Il lotto 479, quello di Autigno a Brindisi, si estende per 50mila metri quadrati. E' indicato come terreno agricolo. Sono tanti, nel Brindisino, i terreni agricoli che vengono riutilizzati dalle associazioni come “Libera Terra”, per esempio. O a San Vito dei Normanni c'è Ex Farm. Sono tutte realtà che coinvolgono giovani e che hanno importanti ricadute economiche sul territorio. Ma qui? Che ricadute potrebbe portare un terreno arido, una ex cava a due passi da una discarica, quella di Autigno? E' perplessa Michela Almiento (nella foto sopra): “Se uno pensa ai fini per i quali l'Agenzia stessa destina questi beni, è chiaro che questo terreno è inutilizzabile. Stiamo parlando di associazioni, non di imprese. E' un peccato, un'occasione mancata. Sarebbe bello – conclude – che l'Anbsc ci ripensasse e mettesse a disposizione del terzo settore brindisino qualche immobile più utilizzabile”.