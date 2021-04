La barca affonda, pescatori finiscono in mare: salvati da due cittadini

TORRE SAN GENNARO - Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque brindisine: una barca con due pescatori a bordo è affondata, i due sono finiti in mare, a salvarli altri due pescatori partiti dalla terraferma.

Erano trascorse da poco le 18 quando il custode del circolo nautico di Torre San Gennaro ha ricevuto una telefonata: “Stiamo affondando aiutateci”. I due (due uomini di Cellino San Marco) erano usciti poche ore prima per una battuta di pesca, si trovavano tra Campo di Mare e Cerano, nei pressi di località “La Foggia” quando il natante ha iniziato a imbarcare acqua. Sembrerebbe a causa di una crepa.

La coppia di pescatori ha subito telefonato al custode del circolo nautico invocando aiuto. Non c’era tempo da perdere, l’acqua entrava copiosamente. L’uomo si è immediatamente recato al vicino “Bar Nautico”, punto di ritrovo di diversi pescatori. Due di essi, Angelo Mariano e Salvatore De Tommasi, non hanno esitato a precipitarsi in mare. In pochi minuti hanno preso la barca di De Tommasi parcheggiata nel circolo nautico e si sono diretti verso la zona segnalata dai due. Nel frattempo questi avevano ritelefonato al custode informandolo che il natante era affondato e che erano finiti in mare. Per fortuna indossavano i giubbotti di salvataggio ed erano riusciti a non far bagnare il telefono. I soccorritori li hanno trovati in acqua a una distanza di alcuni metri l’uno dall’altro a 12 metri di profondità. Li hanno messi in salvo. Intanto qualcuno aveva informato anche la Capitaneria di Porto, poco dopo sul posto è giunta una motovedetta della Guardia Costiera. Ma i due malcapitati erano già al sicuro. Della barca nessuna traccia.

“Da lì a poco avrebbe fatto buio, se fosse successo un po’ più tardi forse non avrebbero avuto scampo – commenta uno dei due soccorritori – c’era vento e faceva freddo, con l’oscurità tutto sarebbe stato più complicato”. I due possono ritenersi miracolati.