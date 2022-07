In bici sulla superstrada Brindisi - Lecce, fermato un uomo

TORCHIAROLO - Ha inforcato la sua bicicletta e si è avventurato sulla superstrada. Forse non rendendosi conto di rappresentare un pericolo, per sé e per gli altri. E' stato fermato oggi, sabato 23 luglio 2022, un uomo di 48 anni originario di Lecce, sulla strada statale 613, che da Lecce porta a Brindisi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Torchiarolo.

Ad accorgersi del pericolo, alcuni cittadini, che hanno allertato la polizia municipale. L'uomo è stato raggiunto al chilometro 15, direzione Brindisi. Il 48enne leccese è stato identificato. Si voleva recare a Brindisi per raggiungere le figlie, ha spiegato agli agenti. Il ciclista, identificato, è stato accompagnato dalla municipale lontano dalla carreggiata della superstrada.