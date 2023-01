Bimbo ingerisce un piccolo tappo: muore in casa soffocato

FASANO - Una tragedia ha sconvolto la comunità fasanese: un bambino di poco più di un anno è deceduto dopo aver ingerito un piccolo tappo. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio. Secondo le prime informazioni raccolte il picccolo avrebbe messo in bocca l'oggetto in un momento di distrazione da parte dei familiari. Si trovava sul fasciatoio. Inutile ogni tentativo di soccorso, sul posto si è recata un'ambulanza del 118 ma nulla hanno potuto fare i sanitari per strapparlo alla morte. Sul posto, per la ricostruzionde della dinamica del tragico incidente, anche una pattuglia dei carabinieri.

Seguono aggiornamenti