Nuovo blackout a Brindisi: persone bloccate negli ascensori

BRINDISI - Un nuovo blackout ha lasciato senza energia elettrica centinaia di utenze a Brindisi. E' accaduto a partire dalle ore 7 di oggi (venerdì 2 luglio). Alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori. Al rione Bozzano i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un papà, il figlio e il cane intrappolati all'interno dello stesso impianto. Destino analogo è toccato anche a una donna, sempre a Bozzano. Ma il disservizio riguarda anche i quartieri Sant'Elia e La Rosa. Disagi simili si erano già verificati l'ultima settimana di maggio, quando una serie di guasti su una linea di distribuzione in media tensione lasciò a corto di energia elettrica, a intermittenza, decine di famiglie. Anche in quel caso il rione maggiormente colpito dal disagio fu Bozzano. In una giornata di intenso caldo, migliaia di persone, oltre alla mancanza di energia eletteica, sono rimaste anche senza acqua corrente, per chi ha l'impianto centralizzato.

I tecnici di E-Distribuzione, da quanto appreso da Enel, si soo attivati.: Intorno alle 10:15 una power station è arrivata a Brindisi. Poco dopo le ore 11 i tecnici hanno steso i cavi e collegato la power station alla cabina. Poco dopo, circa 2000 utenze ne sono state riprese 1200 e proseguono progressivamente. "Dalle 12 - riferisce ancora Enel - tutto è ripreso".

Articolo aggiornato alle ore 12:10 (utenze riattivate alle 12)