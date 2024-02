Continui sbalzi di corrente: disagi in alcune zone della città

BRINDISI – Il problema degli sbalzi di corrente continua ad affliggere alcune strade del centro abitato di Brindisi. Emblematico è il caso di via Fabbri Ferrai, al rione Sant’Elia, dove quasi ogni settimana si registrano di blackout di breve durata che provocano grossi disagi ai cittadini, mettendo in serio pericolo la tenuta degli impianti elettrici.

Un residente, in particolare, riferisce che dalla metà del mese di dicembre è alle prese con i capricci della corrente elettrica. Alle 9.36 di oggi (venerdì 2 febbraio) si è verificato l’ennesimo blackout. Stessa situazione anche lunedì scorso (29 gennaio), quando la luce era andata via per due volte, fra le 8.46 e le 9.16. Il giorno precedente, altro sbalzo di corrente alle 14.01.

Andando a ritroso si contano decine di blackout. Il malcapitato spiega di aver contattato più volte il gestore della rete, e – distribuzione, senza risolvere nulla. “In una circostanza – spiega – mi è stata comunicata tramite sms la riparazione del guasto, ma poco dopo sono ripresi i disservizi”.

Il problema riguarda anche altre zone della città. Lo si evince dai commenti che accompagnano un paio di post social in cui il cittadino ha raccontato il proprio disagio. Fra le zone più volte interessate dai cali di alimentazione vi è anche via Materdomini (zona Sciaia), dove i cittadini hanno pensato di intraprendere una class action, esasperati dai blackout a catena registrati di recente.

