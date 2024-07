Blitz antidroga della polizia: oltre 15 arresti tra Mesagne e Torre Santa Susanna

MESAGNE - Dalle prime ore del giorno di oggi, giovedì 11 luglio, è in corso una vasta operazione della Polizia su Mesagne e Torre Santa Susanna: sarebbero 17, ma il numero non è confermato, le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta del pubblico ministero Alfredo Manca. I reati contestati riguardano principalmente i traffici di droga. Al momento in cui scriviamo gli arrestati si trovano nel locale commissariato di Polizia diretto dal vice questore Giuseppe Massaro, decine di familiari sono assiepati davanti ai cancelli.

Seguono aggiornamenti