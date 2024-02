Controlli dei carabinieri: trovati 90 chili di droga e pistola rubata nel Brindisino

BARI - Oltre 90 chili di sostanze stupefacenti, 3.750 euro in contanti, ed una pistola Beretta rubata a Torre Santa Susanna nel 2014. Questo è l'esito di un'operazione portata a termine nelle scorse ore dai carabinieri del Comando provinciale di Bari, dopo una perquisizione nel quartiere cittadino di San Girolamo (guarda il video).

I militari dell’Arma, a conclusione di un'attività info-investigativa, hanno pedinato, fermato e tratto in arresto un 61enne, originario del posto ed incensurato. Quest'ultimo, a bordo di un’utilitaria, è stato fermato ad un posto di blocco stradale.

L’uomo era in possesso di circa 59 chili di hashish, confezionati in sacchetti in cellophane da 250 grammi ognuno riposti in tre grandi borse da supermercato, nascoste a loro volta in una cantina di un condominio vicino.

Proprio qui, in seguito alla successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta la pistola semiautomatica rubata a Torre Santa Susanna, una calibro 7,65 munita di 21 cartucce.

Insieme a questa, sono stati trovati altri 31 chili di hashish e circa 660 grammi di marijuana, confezionati in sacchetti in cellophane da 100 grammi ognuno e riposti in altre borse da supermercato nascoste sia in camera da letto che in un mobiletto sul balcone. Qui è stato trovato anche un piccolo frigorifero con all’interno due vaschette e due sacchetti contenenti resina di hashish.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui