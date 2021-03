Droga e furti d'auto: blitz all'alba, otto arresti a Brindisi

BRINDISI – Blitz all’alba dei carabinieri della compagnia di Brindisi, che hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti complessivamente di otto persone: sette raggiunte da misura restrittiva in carcere e una ai domiciliari. Un provvedimento è stato emesso dal gip di Lecce, l’altro dal gip presso il tribunale di Brindisi, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica (Dda di Lecce e ordinaria di Brindisi). Si procede a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata a commettere furti di autovetture, furto aggravato e ricettazione. I militari sono stati supportati dai colleghi dello Squadrone carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno. Alle ore 10.30 odierne il comandante della compagnia illustrerà i particolari dell’operazione, in videoconferenza.