Tritolo, armi da guerra e spaccio: blitz con undici arresti

FRANCAVILLA FONTANA – Avevano nella loro disponibilità anche due chilogrammi di tritolo e agivano con il beneplacito di un presunto esponente francavillese della Scu. Lo spaccio di sostanze stupefacenti era la principale attività dei presunti componenti di un sodalizio criminale con base a Francavilla Fontana che stamattina sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare. Gli indagati sono complessivamente 22.

Gli arrestati

Undici di questi, tutti residenti a Francavilla Fontana, sono stati arrestati la scorsa notte (lunedì 2 novembre). Quattro persone sono state condotte in carcere. Si tratta di Giuliano Parisi, detto “Dottore”, 39 anni ; Damiamo Parisi, detto “Nonno”, 61 anni; Gabriele Eupremio Balestra, detto “Avvocato”, 28 anni, rintracciato in provincia di Bergamo, dove lavora; Giuseppe Candita, detto “Peppo Cocu”, 22 anni. Gli altri sette sono ristretti in regime di domiciliari. Si tratta di Maria Lucia Fanelli, 35 anni; Marco Manelli, 32 anni; Pietro Padula, 48 anni; Mimmo Maggio, detto “Lasciu lasciu”, 26 anni; Francesco De Fazio, 20 anni; Claudio Orlando, 27 anni; Emanuele Gelo, 21 anni.

Le indagini

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del tribunale di Lecce, Giulia Proto, su richiesta del pm della Dda salentina, Giovanna Cannalire, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati stamani, nel corso di una videoconferenza, dal comandante di compagnia, capitano Gianluca Cipolletta, e dal comandante della Radiomobile, luogotenente Margo Guardo.

L’inchiesta, denominata "Family Affairs" per gli stretti legami di parentela fra alcuni degli indagati, ha fatto emergere una serie di episodi di spaccio avvenuti principalmente a Francavilla Fontana e nei Comuni limitrofi. L’organizzazione aveva a disposizione un kalashinkov, fucili e pistole: un vero e proprio arsenale che veniva utilizzato per intimorire chi non saldava i debiti di droga. Gli indagati con ruoli predominanti devono rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalla disponibilità di armi da guerra e materiale esplodente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’inchiesta è iniziata a gennaio 2017 e si è conclusa a ottobre 2018. Il radar investigativo si è acceso il 6 gennaio 2017, a seguito di un attentato dinamitardo ai danni della ferramenta il “Chiodo Fisso” di Villa Castelli. Il responsabile dell’episodio rimase ferito e fu arrestato in flagranza di reato. Inizialmente si è battuto il filone delle estorsioni ai danni degli imprenditori, ma le indagini si sono subito incanalate verso il mondo dello spaccio.