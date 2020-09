Truffe ai danni di anziani: blitz all'alba, arrestate sei persone

Sei persone, tutte residenti in provincia di Napoli, sono state arrestata per truffe ai danni di anziani commesse in provincia di Brindisi. Gli indagati sono stati raggiunti all’alba di oggi (venerdì 18 settembre) da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi ed eseguita dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, coadiuvati nelle fasi di localizzazione ed esecuzione dalle compagnie Carabinieri di Napoli-Centro, Napoli-Vomero, Napoli-Stella, Napoli-Poggioreale, Casoria e Torre del Greco.

Gli arrestati, alcuni in carcere, altri ai domiciliari, devono rispondere a vario titolo d i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate, nonché truffa e tentata truffa aggravata in concorso. Gli autori hanno commesso le azioni delittuose in provincia di Brindisi, ai danni di pensionati, qualificandosi falsamente come avvocati o carabinieri.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi.