Blitz contro la Scu nel Leccese: 16 arresti. Coinvolto anche un finanziere operativo a Brindisi

Sono sedici gli arresti che i carabinieri del Ros di Lecce stanno eseguendo dalle prime ore di oggi (lunedì 15 marzo 2023) nell’ambito di un’operazione ribattezzata “Filo di Arianna”. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale del capoluogo salentino su richiesta della procura distrettuale antimafia. Tra gli indagati compare anche un finanziere di stanza a Brindisi, Gerardo Civino (44enne di Monteroni). Il miltare è accusato di far parte di una presunta associazione legata alla droga. Oltre a due capi di imputazione concernenti sempre gli stupefacenti, al finanziere viene contestato anche di aver rivelato ai membri del presunto sodalizio le attività di indagine, per "agevolarli". Comunque, nell'ordinanza stessa si legge che la partecipazione del militare all'assocazione - come da capo di imputazione - non è "ritenuta provata" dal quadro indiziario. Infatti il gip, per lui, rigetta la richiesta di custodia cautelare in carcere.

I sedici soggetti arrrestati sono indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni e reati di frode fiscale. Secondo le indagini, sarebbero legati al clan Politi della Sacra corona unita, operante sul versante orientale della provincia di Lecce.

Le misure cautelari in carcere sono state eseguite nei confronti di: Gabriele Tarantino, 44enne residente a Preganziol di Treviso e domiciliato a Monteroni di Lecce; Ludovico Tarantino, residente a Monteroni di Lecce; Fernando Nocera detto “vecchio o zio”, 68enne di Lecce; Raffaele Sperti, 44enne di Carmiano; Manuele Sperti, 41enne residente a Magliano di Carmiano; Antonio Giordano, 51enne di Monteroni di Lecce; Antonio Giordano detto “Lucio”, 37enne di Monteroni di Lecce; Pierpaolo Panarese, 40enne residente a Lecce; Giacomo Pulli, 39enne di Monteroni di Lecce; Alessandro Ciminna; 38enne di Monteroni di Lecce; Marco Ciminna, 37enne di Monteroni di Lecce; Sandro Saponaro, 43enne di Monteroni di Lecce; Antonio Quarta, 38enne di Salice Salentino; Cosimo Miggiano, 42enne di Muro Leccese; Andrea Maniglia, 48enne di Monteroni di Lecce; Francesco Antonio Iacono, 40enne di Leverano.

Gli altri indagati

Risultano indagati, a piede libero, anche Danny Antonio Caramuscio, 32enne di Monteroni; Daniele Carrozzo, 51enne di Carmiano; Francesco Carrozzo, 37enne di Carmiano; Gerardo Civino, 44enne di Monteroni; Rosy Colelli, 45enne di Monteroni; Antonio D’Agostino (detto Caramella), 51enne di Monteroni; Gianluca Di Bella, 42enne di Monteroni; Bujar Doka (detto “Yari”), 58enne nato a Tirana e residente a Lequile; Sarah Fasiello, 36enne di Porto Cesareo; Vito Giancane (detto “Vito Fallocco”), 34enne di Monteroni; Alberto Giordano, 47enne di Monteroni; Alessandro Giordano, 37enne di Monteroni; Cosimo Lacitignola, 37enne di Monteroni; Fernando Leo, 36enne di Porto Cesareo; Pasquale Lombardi, 66enne di Pomezia; Sebastiano Mammoliti, 19enne di Bovalino (Reggio Calabria); Massimiliano Manfreda (detto “Tappo”), 45enne di Monteroni; Antonio Mazzotta (detto “Spermino”), 36enne di Monteroni; Klevis Mecaj, 38enne nato a Valona e residente a Surbo; Gioele Miglietta, 26enne di Monteroni; Giuseppe Paladini (detto “Pizzingrillo”), 56enne di Carmiano; Marco Pallara (detto “Nsitico”), 42enne di Monteroni; Giovanni Parlangeli, 41enne domiciliato a Magliano; Nicola Pinto, 35enne di Lecce; Francesco Politi (detto “Checco”), 45enne di Monteroni; Rosaria Quarta, 46enne di Monteroni; Ersilio Ramundo, 39enne di Copertino; Edmond Sako, 61enne nato a Valona e residente a Lecce; Andrea Saponaro, 31enne di Lecce; Paolo Spedicato (detto “Paolino”), 36enne di Monteroni; Carlo Zecca, 34enne di Lecce.