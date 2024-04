Indagine anti droga: scatta il blitz, cinque arresti nella zona sud del Brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri sono entrati in azione alle prime luci di oggi (lunedì 22 aprile). Le sirene hanno risuonato a lungo per le vie di San Pietro Vernotico, dove sono stati effettuati cinque arresti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, su richiesta della locale Procura. Al centro dell'indagine, dalle prime informazioni finora apprese, vi sarebbero episodi di spaccio di droga.

Seguono aggiornamenti

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui