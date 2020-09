Blitz della Polizia contro la Scu: otto arresti nel Brindisino

Colpo alla Scu della Squadra Mobile di Brindisi. All’alba di oggi, fra i Comuni di Brindisi e Mesagne, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone: otto sono ristrette in carcere, le altre cinque sono sottoposte a obbligo di firma. Gli agenti della questura di Brindisi sono stai coadiuvati da numerosi equipaggi del Reparto prevenzione crimine Puglia, personale del IX Reparto Volo di Bari, nell’esecuzione di un blit scaturito da una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

L’attività investigativa, complessa ed articolata, ha consentito di monitorare soggetti e vicende delittuose in un contesto associativo di stampo mafioso, finalizzato alla commissione di estorsioni e di altri reati, operante oltre che nel capoluogo in tutta la provincia. In particolare, tutti gli elementi acquisiti hanno permesso di dimostrare l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa “Sacra Corona Unita” e nello specifico di quella frangia storica facente capo al clan Campana, attiva sul territorio.

I particolari dell’operazione, denominata "Old Generation", saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la questura di Brindisi.